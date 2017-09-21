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Лавров провел встречу с главой МИД Бангладеш на полях Генассамблеи ООН

Политика
21 сентября, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Сергей Лавров и Абул Хасан Махмуд обсудили актуальные вопросы региональной и двусторонней повестки

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Бангладеш Абул Хасаном Махмудом Али в Нью-Йорке, сообщается в среду на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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"20 сентября на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров встретился с министром иностранных дел Народной Республики Бангладеш Абул Хасаном Махмудом Али", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры обсудили актуальные вопросы региональной и двусторонней повестки дня.

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