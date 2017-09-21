Лавров встретился с главой МИД Кубы и принял участие в министерской встрече СЕЛАК

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 20 сентября на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, а также принял участие во встрече министров иностранных дел руководящего "квартета" СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств). Об этом в четверг сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств в традиционно доверительном, конструктивном ключе обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-кубинского стратегического партнерства, провели "сверку часов" по основным региональным и международным проблемам, взаимодействию России и Кубы в ООН", - прокомментировали в российском ведомстве встречу с министром иностранных дел Кубы.

Во время министерской встречи СЕЛАК главы внешнеполитических ведомств стран обсудили реализацию дорожной карты практических направлений взаимодействия в формате Россия-СЕЛАК, принятой в ноябре 2016 года. Кроме того, проведен обмен мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки, а также развития отношений между РФ и государствами Латинской Америки и Карибского бассейна.

Лавров возглавляет российскую делегацию на сессии ГА ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. 21 сентября глава МИД РФ выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи.