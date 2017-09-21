Гатилов: США пытаются превратить СПЧ ООН в механизм защиты своих интересов

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. США, призывая к срочному реформированию Совета по правам человека (СПЧ) ООН, пытаются превратить его в механизм, обслуживающий американские интересы. Такую точку зрения высказал в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

Он выразил сомнение в том, что инициатива Вашингтона найдет широкую поддержку у государств - членов ООН.

"Американцев не устраивает то, как работает СПЧ, поскольку они считают, что там сидят государства, которые не имеют права там находиться: Куба, Венесуэла и целый ряд других. Задача - сделать так, чтобы Совет по правам человека стал механизмом, обслуживающим их политические интересы. Я не думаю, что все остальные государства будут с этим согласны", - сказал собеседник агентства.

Во вторник США, Великобритания и Нидерланды выступили с совместным заявлением, в котором потребовали проведения срочных реформ СПЧ под предлогом того, что в его состав избираются "серийные нарушители" прав человека. Три страны призвали другие государства - члены ООН начать работу над реформой СПЧ уже в этом году. В среду на дебатах в Совете Безопасности ООН госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Совет по правам человека не имеет права так называться, потому что в него входят государства, которые "занимаются дискредитацией" ценностей ООН.

Деятельность СПЧ

СПЧ был создан в 2006 году на замену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов ГА ООН путем прямого тайного голосования. В последние месяцы США резко критикуют деятельность этого органа ООН за то, что он слишком сосредоточен на Израиле и его оккупационной деятельности в Палестине. 14 марта журнал Foreign Policy сообщил, что США могут покинуть СПЧ, если его руководство не начнет реформу подотчетных структур.

Как напомнил Гатилов, когда принималось решение о создании СПЧ, подразумевалось, что его задачей было оказание помощи странам в обеспечении прав человека. "Но то, что произошло на самом деле, это политизация деятельности Совета по правам человека", - сказал собеседник.

По его словам, фактически деятельность СПЧ сейчас состоит в том, чтобы обвинять "неугодные режимы в нарушении прав человека". Решения Совета в последствии могут использоваться в качестве основы для принятия "конкретных мер против нарушителей" в Совете Безопасности ООН. "Это, конечно, совершенно неприемлемо и не соответствует тем целям, которые изначально ставились перед Советом по правам человека", - отметил он.