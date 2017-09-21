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Гатилов: требование сирийской оппозиции об уходе Асада осталось в прошлом

Политика
21 сентября, 8:14 UTC+3 ООН 21, сентября. /ТАСС

Москва надеется, что к следующему раунду переговоров в Женеве возможна консолидация оппозиции, отметил замминистра иностранных дел России

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Требование сирийской оппозиции об уходе президента САР Башара Асада осталось в прошлом, что помогает ее консолидации на переговорах с правительством. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

Интервью

Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов

Геннадий Гатилов: нужно задействовать потенциал ООН для диалога между КНДР и Южной Кореей

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"Часть радикальных элементов уходит в сторону - это хорошо, потому что именно эти люди выступали против начала переговоров с сирийским правительством до того, как будет решена судьба президента Асада, - указал он. - А именно они в качестве предусловия требовали, что он должен уйти. Сейчас это требование ушло в прошлое".

Отвечая на вопрос о том, возможна ли консолидация оппозиции к следующему раунду переговоров в Женеве, Гатилов отметил, что Москва "очень на это надеется и с самого начала к этому призывала".

"Сейчас мы видим признаки того, что сирийская оппозиция предпринимает определенные усилия для консолидации своей переговорной платформы, для консолидации делегации", - добавил замминистра.

"Это был один из камней преткновении для начала субстантивный работы по сирийскому урегулированию, - сказал он. - Отсутствие единой платформы оппозиции такое движение затрудняет".

 

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
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Асад, Башар Хафез Гатилов, Геннадий Михайлович
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