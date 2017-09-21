МИД РФ: Москва не видит смысла в развертывании миссии ООН на российско-украинской границе

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия не видит никакого смысла в развертывании охранной миссии ООН на российско-украинской границе. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов, комментируя ситуацию с Российским проектом резолюции по охранной миссии ООН в Донбассе.

"Они [представители Украины] хотят развертывания ооновцев по всей территории Украины, включая российско-украинскую границу, - сказал он. - Россия не является стороной в этом конфликте, поэтому нет никакого смысла в развертывании миротворцев на границе".

Гатилов подчеркнул, что Москва опирается на минские договоренности, в которых "есть целый ряд вопросов, которые должны быть решены до того, как дело перейдет в разговор о российско-украинской границе".

"Украинцы все ставят с ног на голову - первым делом они хотят перекрыть границу России с Украиной, а потом уже решать или не решать вопросы, связанные с другими аспектами урегулирования", - отметил он. "Такой подход мы не разделяем, поскольку он противоречит минским договоренностям", - констатировал замглавы МИД России.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. При этом он отметил, что направление миссии будет возможным в случае согласия провозглашенных народных республик (ДНР и ЛНР) и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение такой миссии возможно не только на линии соприкосновения, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минскими договоренностями.