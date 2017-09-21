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Путин направил Саргсяну телеграмму с поздравлениями с Днем независимости Армении

Политика
21 сентября, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Президент России отметил успехи российско-армянского сотрудничества и выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических отношений

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Армении Сержа Саргсяна с Днем независимости республики. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме глава российского государства отметил, что "в текущем году Россия и Армения отмечают две знаменательные даты - 25-летие установления дипломатических отношений и 20-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи".

Президент России высоко оценил успехи, достигнутые в развитии всего комплекса двусторонних связей, а также эффективное российско-армянское взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.

Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических отношений между Россией и Арменией в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе.

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