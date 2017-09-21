Избранный глава Марий Эл Александр Евстифеев вступил в должность

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ТАСС, 21 сентября. /ТАСС/. Избранный глава Марий Эл Александр Евстифеев принес присягу на инаугурации, тем самым официально став губернатором республики.
"Вступая в должность главы республики Марий Эл, клянусь при осуществлении своих полномочий уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы республики Марий Эл, защищать и отстаивать интересы Марий Эл в Российской Федерации", - произнес слова присяги на марийском и русском языках Евстифеев.
На торжественную церемонию инаугурации прибыли полпред президента в ПФО Михаил Бабич, губернаторы соседних регионов, чиновники федерального уровня, которые поздравили Евстифеева с убедительной победой на выборах 10 сентября 2017 года.
По данным ЦИК, Евстифеев на досрочных выборах главы Марий Эл получил 208,855 тыс. голосов избирателей, что составляет 88,27% от числа принявших участие в голосовании. Явка составила 43,62%. Всего на должность главы республики, включая Евстифеева, претендовали 4 кандидата.
В единый день голосования в республике прошли досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного собрания Марий Эл шестого созыва по двум одномандатным избирательным округам - Козьмодемьянскому и Волжскому.
Бывший председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев был назначен врио главы республики после отставки бывшего руководителя региона Леонида Маркелова в апреле 2017 года. Позднее Маркелов был задержан. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило ему обвинение в получении взятки.