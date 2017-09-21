МИД РФ: ядерные испытания КНДР подрывают усилия по запуску ДВЗЯИ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Продолжающиеся испытания оружия массового поражения в КНДР подрывают усилия по скорейшему запуску Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом говорится в выступлении российской делегации на 10-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ, состоявшейся 20 сентября на полях ГА ООН.

"Продолжающиеся ядерные испытания КНДР, включая последнее сентябрьское с.г., серьезно подрывают усилия наших стран по скорейшему запуску ДВЗЯИ, - отмечено в заявлении, текст которого опубликован в четверг на сайте МИД РФ. - Мы решительно осуждаем эти действия Пхеньяна. Одновременно считаем необходимым воздержаться от каких-либо шагов, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности в регионе Северо-Восточной Азии".

В тексте выступления также содержится призыв к сторонам "вернуться к диалогу и переговорам - единственному пути комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную". "Россия готова к совместным усилиям на данном направлении, в том числе на основе реализации российско-китайской совместной инициативы по мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове, изложенной в совместном заявлении МИД России и МИД КНР и распространенной в Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) 4 июля", - говорится в выступлении.

Отсутствие прогресса в ратификации ДВЗЯИ

Также МИД РФ заявил, что участники 10-й конференции по вступлению в силу ДВЗЯИ выразили обеспокоенность отсутствием прогресса в ратификации договора.

"Участники форума подтвердили важнейшее значение ДВЗЯИ для обеспечения международной безопасности и стабильности, - информировали в российском дипведомстве. - Выражена серьезная обеспокоенность отсутствием подвижек в позициях восьми государств (США, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, Египет, Иран, КНДР), чья ратификация необходима для запуска ДВЗЯИ".

В конференции приняли участие более 150 государств. В министерстве отметили, что большинством участников "подчеркивалась настоятельная необходимость скорейшего преодоления тупиковой ситуации вокруг договора, который за более чем 20 лет со дня открытия для подписания так и не вступил в силу". Как сообщили в ведомстве, "конференция одобрила заключительную декларацию с перечнем мер по содействию вступлению в силу договора". Подчеркивается, что одной из приоритетных задач является "активизация адресной работы с "восьмеркой" упомянутых государств".

"Российская делегация подтвердила свою неизменную приверженность ДВЗЯИ как единственному, почти универсальному, поддающемуся эффективной проверке международному договору по запрету ядерных испытаний, альтернативы которому нет и быть не может, - подчеркнули в МИД РФ. - Обозначили готовность и в дальнейшем работать в его поддержку".

Позиция России

В МИД РФ подчеркнули, что Москва продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, если другие ядерные державы будут придерживаться аналогичного подхода. Представители РФ привлекли внимание участников форума "к необходимости всех государств придерживаться духа и буквы ДВЗЯИ в период до его вступления в силу".

"Важно обеспечить на это время мораторий на ядерные испытания, - подчеркивается в выступлении российской делегации. - Россия намерена соблюдать его и впредь при условии аналогичного подхода со стороны других ядерных держав. При этом добровольный мораторий на ядерные испытания, при всей значимости данной меры, не может подменить главной задачи - скорейшего вступления в силу ДВЗЯИ, а односторонние обязательства отдельных стран - международно-правовых обязательств по договору".

ДВЗЯИ был открыт к подписанию в 1996 году. Договор устанавливает запрет на все виды испытаний ядерного оружия и является важным инструментом в сфере ядерного разоружения и нераспространения.