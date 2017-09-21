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Валерий Шанцев опроверг слухи о своей возможной отставке

Политика
21 сентября, 11:47 UTC+3

Губернатор Нижегородской области отметил, что продолжает работать на посту главы региона

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Материал из 1 страницы
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, сообщения о возможной отставке которого появились в СМИ, в четверг заявил ТАСС, что продолжает работать на посту главы региона.

"Я продолжаю работать… Когда соберусь [уходить], - тогда скажу... Я работаю до 22 часов, расписан график", - сказал губернатор.

Шанцев возглавил Нижегородскую область в 2005 году. Через пять лет Закосбрание региона вновь утвердило его в должности губернатора по представлению президента РФ Дмитрия Медведева.

В конце мая 2014 года по указу президента Владимира Путина Шанцев был назначен врио губернатора. 14 сентября того же года он победил на выборах главы Нижегородской области, набрав 86,93% голосов избирателей (был выдвинут партией "Единая Россия" - прим. ТАСС).

29 июня Валерию Шанцеву исполнилось 70 лет.

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