Валерий Шанцев опроверг слухи о своей возможной отставке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, сообщения о возможной отставке которого появились в СМИ, в четверг заявил ТАСС, что продолжает работать на посту главы региона.

"Я продолжаю работать… Когда соберусь [уходить], - тогда скажу... Я работаю до 22 часов, расписан график", - сказал губернатор.

Шанцев возглавил Нижегородскую область в 2005 году. Через пять лет Закосбрание региона вновь утвердило его в должности губернатора по представлению президента РФ Дмитрия Медведева.

В конце мая 2014 года по указу президента Владимира Путина Шанцев был назначен врио губернатора. 14 сентября того же года он победил на выборах главы Нижегородской области, набрав 86,93% голосов избирателей (был выдвинут партией "Единая Россия" - прим. ТАСС).

29 июня Валерию Шанцеву исполнилось 70 лет.