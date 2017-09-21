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МИД РФ: ликвидация Всероссийского азербайджанского конгресса не направлена против Баку

Политика
21 сентября, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

В ведомстве напомнили о том, что "Россия - многонациональное демократическое государство, где права каждого обеспечиваются и защищаются вне зависимости от его национальности"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Причиной ликвидации в судебном порядке Всероссийского азербайджанского конгресса являются многочисленные нарушения этой общероссийской общественной организацией федерального законодательства; решение суда не следует рассматривать как недружественный шаг в отношении Азербайджана. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД России в связи с высказываниями руководителя пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмета Гаджиева по этому поводу.

"Обстоятельные разъяснения по данному вопросу нами уже были даны, - отметили в российском дипведомстве. - Но г-н Гаджиев продолжает проводить странноватую, на наш взгляд, мысль, что решение российского суда в отношении российской же общественной организации не только является неким "недружественным шагом" в отношении Азербайджана, но даже может каким-то образом осложнить посредническую миссию России в нагорнокарабахском урегулировании. Ничего, кроме возрастающего недоумения, у нас это не вызывает".

В МИД РФ сочли полезным напомнить о том, что "Россия - многонациональное демократическое государство, где права каждого обеспечиваются и защищаются вне зависимости от его национальности". "У нас созданы все условия для самоорганизации и полноценной деятельности культурно- национальных общественных объединений, подавляющее большинство которых добросовестно соблюдают российские законы, - указывается в комментарии. - Интересы российских граждан азербайджанской национальности успешно представляют свыше 260 некоммерческих организаций, в том числе 4 - на федеральном уровне".

"В России дорожат стратегическим партнерством с Азербайджаном, курс на всемерное укрепление которого определен и неоднократно подтвержден главами двух государств - Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, - подчеркнули в министерстве. - У наших стран широкие перспективы двустороннего и международного взаимодействия. Стоит ли омрачать их надуманными проблемами?"

Верховный суд РФ 19 сентября признал законным решение о ликвидации по иску Минюста РФ общественной организации "Всероссийский Азербайджанский конгресс" из-за несоответствия ее устава российскому законодательству. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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