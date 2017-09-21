Губернаторы смогут создавать антитеррористические комиссии в муниципалитетах

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Законопроект, наделяющий губернаторов полномочиями по созданию антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях, внесен в четверг на рассмотрение Госдумы. Авторами инициативы выступили лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников (КПРФ) и глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, единоросс Василий Пискарев.
"В целях формирования надлежащей правовой основы деятельности антитеррористических комиссий (АТК) в муниципальных образованиях (МО) предлагается <...> наделить высшее должностное лицо субъекта РФ полномочиями по их созданию", говорится в пояснительной записке, размещенной в думской электронной базе данных.
"В настоящее время значительный объем задач в сфере профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления на местном уровне решается АТК в МО, организующими взаимодействие территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и региональных структур с органами местного самоуправления при планировании и реализации антитеррористических мероприятий на территории муниципального образования", - пишут парламентарии. Вместе с тем формирование данных комиссий, порядок создания и организация их деятельности нормативно не закреплены, в связи с чем АТК в МО отсутствуют в ряде муниципалитетов, к вопросам местного значения которых относится участие в профилактике терроризма.
Значение АТК в МО существенно повышается, отмечают разработчики. "В настоящее время им отводится роль основного инструментария по реализации полномочий органов местного самоуправления в области противодействия терроризму", - указывают депутаты.