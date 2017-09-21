Песков: попытка назвать РФ агрессором при обсуждении миссии ООН в Донбассе неприемлема

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия готова на разумные компромиссы по вопросу об охранной миссии ООН в Донбассе, однако попытки назвать РФ агрессором в этом конфликте неприемлемы и не оставляют места для маневра. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя украинский вариант резолюции о размещении сил ООН в зоне конфликта на востоке этой страны.

Представитель Кремля указал на неприемлемость озвученных Киевом формулировок по этой теме. "При позиции относительно того, что, дескать, Россия является агрессором, конечно, место для маневра вряд ли остается", - отметил Песков. По его словам, подобная позиция "противоречит реальному положению дел", так как Россия не является участником конфликта, а является вместе с другими странами гарантом выполнения Минских договоренностей, "на которых зиждется и может дальше зиждиться весь процесс урегулирования".

Он заключил, что "Россия и президент [Владимир] Путин неоднократно демонстрировали свое желание сделать все возможное для выхода на компромисс, но любые компромиссы имеют определенную степень разумности и допустимости". Отвечая на вопрос, изучили ли в Кремле предложенный Киевом вариант резолюции, Песков отметил, что в настоящее время с этим вопросом работают дипломаты.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. При этом он отметил, что направление миссии будет возможным в случае согласия провозглашенных народных республик (ДНР и ЛНР) и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение такой миссии возможно не только на линии соприкосновения, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минскими договоренностями.

Подготовленный Россией проект резолюции, предусматривающий размещение миссии ООН на Украине, находится на рассмотрении Совета Безопасности Организации. Как сообщил в воскресенье ТАСС постпред РФ при ООН Василий Небензя, делегации Украины и США после первого обсуждения текста заявили, что не готовы с ним работать. При этом украинская сторона, возможно, внесет в Совбез собственный проект резолюции, предусматривающий отправку миротворцев ООН в Донбасс.