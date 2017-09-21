Кремль солидарен с Минобороны РФ в оценке роли США в атаке боевиков в "Идлибе"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кремль солидарен с Минобороны РФ в оценке роли США, инициировавших атаку боевиков в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии. "Она [оценка произошедшего Кремлем] не может быть отличной от того, что было заявлено Министерством обороны, поэтому все сказанное не нуждается в дополнительных комментариях", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что об инциденте было своевременно доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Атака боевиков

В среду начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая организация) развернули во вторник широкомасштабное наступление на позиции сирийских войск в зоне деэскалации "Идлиб", чтобы сорвать успешное продвижение правительственных войск под Дейр-эз-Зором. Атака, инициированная спецслужбами США, была отбита. "Несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, боевики "Джебхат ан-Нусры" и примкнувшие к ним отряды, не желающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, с восьми часов утра 19 сентября развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации "Идлиб", - сказал Рудской. "По имеющимся данным, данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз- Зора", - добавил он. Рудской уточнил, что боевики наступали при поддержке танков и боевых машин пехоты, атаке предшествовала мощная огневая подготовка. "За день боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 километров на фронте до 20 километров", - сказал генерал.

Как отметил Рудской, одной из главных целей действий боевиков была попытка захватить подразделение военной полиции РФ, находившееся на наблюдательном пункте для контроля ситуации в зоне деэскалации. "В результате нападения бандитов взвод военной полиции в количестве 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника плечом к плечу с отрядом племени Муали, которое подписало соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий и осталось ему верно в этой непростой ситуации", - уточнил генерал. Он сообщил, что для освобождения полицейских командующим российской группировкой войск в Сирии была сформирована группа деблокирования, в состав которой вошли подразделения Сил специальных операций, военной полиции, укомплектованной военными - выходцами из Северного Кавказа, и сирийского спецназа. "В результате кольцо окружения было прорвано и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации с боями без потерь вышли в район расположения правительственных войск. В ходе операции получили ранения трое военнослужащих", - сказал генерал.