Понятие "иностранное вмешательство" может появиться в законодательстве РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Понятие иностранного вмешательства во внутренние дела РФ может появиться в российском законодательстве. Об этом заявил в четверг глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на международной конференции ЦИК РФ "Современные избирательные тенденции в условиях многополярного мира".

"Как только мы начали нашу работу, мы убедились, что нет, к сожалению, в международном праве определения, что такое вмешательство во внутренние дела. В этой связи, чтобы обеспечить нашу работу, мы для себя сами определили, что рассматривать в качестве вмешательства. Но я очень надеюсь, что в недалеком будущем мы сможем юридически точно это описать и инкорпорировать в российское законодательство", - сказал Климов.

По словам Климова, в настоящий момент комиссия понимает под вмешательством "любую деятельность со стороны иностранного государства, юридических и физических лиц, их объединений для изменения основ конституционного строя, территориальной целостности РФ, ее внутренней и внешней политики, состава и структуры органов государственной и муниципальной власти".

"При этом к вмешательству не относится деятельность на основе заключенных и действующих договоров с иностранными партнерами", - подчеркнул Климов.