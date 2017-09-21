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МИД РФ: отсутствие позиции США по ДВЗЯИ тормозит вступление договора в силу

Политика
21 сентября, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Представители РФ сожалеют, что несмотря на почти универсальную поддержку, ДВЗЯИ так и не стал международно-правовым инструментом

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Затянувшийся процесс формирование позиции США по вопросу подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) тормозит процесс вступления договора в силу. Об этом российская делегация заявила на состоявшейся в Нью-Йорке 10-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ. Текст опубликован в четверг на сайте МИД РФ.

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"Затянувшийся процесс формирования позиции США, а также сомнения, что исход этого процесса может оказаться в пользу ДВЗЯИ, подрывают надежду на то, что сложившуюся ситуацию вокруг договора удастся "переломить" в обозримой перспективе", - говорится в выступлении российской делегации.

Представители РФ выразили сожаление в связи с тем, что, "несмотря на почти универсальную поддержку, ДВЗЯИ так и не перешел в категорию действующих международно-правовых инструментов". "Перспективы подключения к нему остающихся восьми государств (США, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, Египет, Иран, КНДР - прим. ТАСС) из Приложения 2 к ДВЗЯИ, чья ратификация необходима для вступления договора в силу, остаются неопределенными", - подчеркивается в тексте выступления.

"Складывается впечатление, что нынешнее положение дел вполне устраивает отдельные страны, - отмечается в публикации. - Имея доступ к данным Международной системы мониторинга (МСМ), они остаются не связанными обязательствами по ДВЗЯИ и не заинтересованы в его ратификации". Делегация РФ в ходе своего выступления также отметила, что "от государств, которые ратифицировали ДВЗЯИ и добросовестно выполняют обязательства по нему, требуют ускоренных темпов ввода в строй национальных сегментов мониторинга и беспрерывной передачи информации в Международный центр данных без оглядки на то, что перспективы вступления Договора в силу не просматриваются".

Как указано в тексте выступления, "Российская Федерация является активным сторонником ДВЗЯИ, рассматривая его в качестве единственного, почти универсального, поддающегося эффективной проверке международного договора по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний, альтернативы которому нет и быть не может".

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Сейчас договор подписан 183 и ратифицирован 164 государствами, однако до сих пор не вступил в силу, поскольку его подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран и не подписали Индия, Пакистан и КНДР.

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