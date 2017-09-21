МИД РФ: отсутствие позиции США по ДВЗЯИ тормозит вступление договора в силу

Российский турнир по маунтинбайку "Псебай челлендж" в 2018 году пройдет под эгидой UCIСпорт 21 сентября, 12:52
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусстваКультура 21 сентября, 12:41
Веломногодневка "Пять колец Москвы" пройдет 2-6 мая 2018 годаСпорт 21 сентября, 12:38
Facebook направила $1 млн в помощь пострадавшим от землетрясения в МексикеОбщество 21 сентября, 12:34
Участок исторической мостовой воссоздали на улице Петровка в МосквеМосква 21 сентября, 12:34
Рыспаев после дисквалификации сыграет за усть-каменогорское "Торпедо" в ВХЛСпорт 21 сентября, 12:34
На перевале Дятлова планируют установить пункты обогрева для туристовОбщество 21 сентября, 12:14
В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке ШанцеваПолитика 21 сентября, 12:09
Европейская ассоциация болельщиков подала заявку в ФИФА на организацию фан-посольств на ЧМСпорт 21 сентября, 12:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Затянувшийся процесс формирование позиции США по вопросу подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) тормозит процесс вступления договора в силу. Об этом российская делегация заявила на состоявшейся в Нью-Йорке 10-й Конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ. Текст опубликован в четверг на сайте МИД РФ.
"Затянувшийся процесс формирования позиции США, а также сомнения, что исход этого процесса может оказаться в пользу ДВЗЯИ, подрывают надежду на то, что сложившуюся ситуацию вокруг договора удастся "переломить" в обозримой перспективе", - говорится в выступлении российской делегации.
Представители РФ выразили сожаление в связи с тем, что, "несмотря на почти универсальную поддержку, ДВЗЯИ так и не перешел в категорию действующих международно-правовых инструментов". "Перспективы подключения к нему остающихся восьми государств (США, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, Египет, Иран, КНДР - прим. ТАСС) из Приложения 2 к ДВЗЯИ, чья ратификация необходима для вступления договора в силу, остаются неопределенными", - подчеркивается в тексте выступления.
"Складывается впечатление, что нынешнее положение дел вполне устраивает отдельные страны, - отмечается в публикации. - Имея доступ к данным Международной системы мониторинга (МСМ), они остаются не связанными обязательствами по ДВЗЯИ и не заинтересованы в его ратификации". Делегация РФ в ходе своего выступления также отметила, что "от государств, которые ратифицировали ДВЗЯИ и добросовестно выполняют обязательства по нему, требуют ускоренных темпов ввода в строй национальных сегментов мониторинга и беспрерывной передачи информации в Международный центр данных без оглядки на то, что перспективы вступления Договора в силу не просматриваются".
Как указано в тексте выступления, "Российская Федерация является активным сторонником ДВЗЯИ, рассматривая его в качестве единственного, почти универсального, поддающегося эффективной проверке международного договора по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний, альтернативы которому нет и быть не может".
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Сейчас договор подписан 183 и ратифицирован 164 государствами, однако до сих пор не вступил в силу, поскольку его подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран и не подписали Индия, Пакистан и КНДР.