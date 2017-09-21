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Памфилова пригласила наблюдателей от ШОС и БРИКС на выборы президента РФ

Политика
21 сентября, 13:14 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что выборы президента РФ должны пройти 18 марта 2018 года

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова пригласила наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС на предстоящие выборы президента РФ, которые должны пройти в марте 2018 года.

"Я приглашаю всех: и наши уважаемые организации ШОС и БРИКС, и, естественно, СНГ на предстоящие президентские выборы. Мы не ограничиваем число наблюдателей, пусть и ОБСЕ приезжает, нам нечего скрывать", - сказала она, выступая в четверг на международной конференции ЦИК РФ "Современные избирательные тенденции в условиях многополярного мира".

Ранее в Центризбиркоме сообщили, что выборы президента РФ должны пройти 18 марта 2018 года, Совет Федерации должен назначить их в период с 7 по 17 декабря текущего года.

Согласно закону о выборах президента РФ, полномочиями приглашать иностранных (международных) наблюдателей обладают глава государства, обе палаты Федерального собрания, правительство, ЦИК, предложения о направлении приглашений могут быть поданы уполномоченным по правам человека в РФ, международными и национальными НКО, а также "частными лицами, имеющими признанный авторитет в области защиты прав и свобод человека и гражданина". Официально приглашения направляются после опубликования решения о назначении выборов. Иностранные наблюдатели проходят аккредитацию в Центризбиркоме, с этого момента начинаются их полномочия, завершающиеся в день опубликования общих результатов выборов.

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Памфилова, Элла Александровна
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