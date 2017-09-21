Косачев: авторы антироссийского ролика хорошо подстраховались Фрименом

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Авторы "теории российского заговора" в США подстраховались оскаровским лауреатом Морганом Фрименом, призвавшим в своем видеоролике защищаться от России; известный актер привлек внимание, и доказательства о вмешательстве РФ в выборы президента в США уже не нужны. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook в четверг.
"Авторы "теории российского заговора" хорошо подстраховались оскаровским кинолауреатом. Его [видеоролик с участием актера] посмотрят миллионы, и вопрос "А где доказательства?" уже не будет релевантным. Какие тут доказательства, если сам Фриман?" - написал Косачев.
Он добавил, что Фримен "нужен тогда, когда доказательств так и не нашлось, а время идет".
"Американская вера в собственную исключительность, как и любая вера, доказательств, как известно, не требует. И в этом специфика нынешней Америки - фанатичная убежденность в собственной правоте. Опасная и непредсказуемая, как любой фанатизм, в том числе иранский или северокорейский", - пишет сенатор.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что, по ее мнению, известного актера Моргана Фримена, призвавшего в видеоролике американцев защищаться от России, подставили, и подлинные инициаторы этой истории станут скоро известны.