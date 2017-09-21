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Фракции будут определять законопроекты, обязательные для рассмотрения Госдумой

Политика
21 сентября, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Для рассмотрения будет выделяться либо фиксированное время, либо специальный день, отметил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Каждая фракция Госдумы теперь будет определять четыре своих законопроекта, обязательные для рассмотрения в течение сессии. Об этом сообщил в четверг журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков по итогам заседания Совета Думы.

"[На заседании Совета Думы] обсудили порядок рассмотрения законопроектов, которые фракции считают первоочередными, которые по разным причинам не включаются в план рассмотрения Госдумы или до них не доходит время. Каждая фракция на каждой сессии будет определять четыре законопроекта, которые считает наиболее важными, и которые будут рассмотрены в обязательном порядке в течение сессии", - сказал парламентарий.

По его словам, для рассмотрения будет выделяться либо фиксированное время, либо специальный день. "Я думаю, на следующей неделе мы будем иметь такие списки приоритетных законопроектов от фракций", - отметил Жуков.

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