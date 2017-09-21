В Госдуме появится комитет по контролю и регламенту

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по регламенту и организации работы нижней палаты будет переименован в комитет по контролю и регламенту. Об этом в четверг журналистам сообщила его глава Ольга Савастьянова по итогам заседания Совета Думы.

"Комитет по регламенту и организации работы Государственной думы предлагается переименовать. И он будет называться: по контролю и регламенту", - сказала Савастьянова.

Теперь, по ее словам, в функции комитета будет входить парламентский и общественный контроль, а также "вопросы контроля за решениями и постановлениями Госдумы". "Помимо этого в введении комитета будут находиться все вопросы, связанные с формированием Федерального собрания РФ, статуса депутатов и членов Совета Федерации, вопросы взаимодействия со Счетной палатой РФ и политические вопросы. Этот функционал будет в рамках нашего комитета", - добавила Савастьянова.

Окончательное решение о переименовании комитета Госдума должна принять в пятницу на пленарном заседании.