Пресс-служба губернатора Самарской области опровергла слухи о его отставке

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САМАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин продолжает работу, рабочий график встреч и поездок главы региона расписан на несколько недель вперед. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе самарского губернатора, комментируя сообщение РБК о его возможной отставке.
"Николай Иванович (Меркушкин - прим. ТАСС) продолжает работать, рабочий график у него достаточно плотный и расписан на несколько недель вперед, что говорит само за себя", - подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщает в четверг РБК, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, губернатор Самарской области Николай Меркушкин может уйти в отставку в рамках предстоящей ротации губернаторского корпуса. Официально о решении может быть объявлено на следующей неделе, рассказали источники РБК.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль не комментирует сообщения СМИ о возможной отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.