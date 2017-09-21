Пресс-служба губернатора Самарской области опровергла слухи о его отставке

САМАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин продолжает работу, рабочий график встреч и поездок главы региона расписан на несколько недель вперед. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе самарского губернатора, комментируя сообщение РБК о его возможной отставке.

"Николай Иванович (Меркушкин - прим. ТАСС) продолжает работать, рабочий график у него достаточно плотный и расписан на несколько недель вперед, что говорит само за себя", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщает в четверг РБК, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, губернатор Самарской области Николай Меркушкин может уйти в отставку в рамках предстоящей ротации губернаторского корпуса. Официально о решении может быть объявлено на следующей неделе, рассказали источники РБК.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль не комментирует сообщения СМИ о возможной отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.