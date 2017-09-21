Мобильное приложение для поиска избирательных участков создадут к президентским выборам

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение, которое позволит гражданам быстро находить избирательные участки, планируется создать к предстоящим президентским выборам.

Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на международной конференции "Современные избирательные тенденции в многополярном мире", которая в четверг открылась в Москве.

"Мы на предстоящих выборах будем готовить мобильное приложение, чтобы каждый человек и наблюдатель мог сканировать протоколы, но еще будет приложение, чтобы человек легко мог найти свой участок", - сказала Памфилова.

Ранее в ЦИК сообщили, что выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 года.