Мобильное приложение для поиска избирательных участков создадут к президентским выборам

Доходы "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне составили £581 млнСпорт 21 сентября, 15:59
Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будетСпорт 21 сентября, 15:55
Двадцать лет в поиске: что превратило "Яндекс" в одного из лидеров интернетаЭкономика и бизнес 21 сентября, 15:46
Встреча Путина с представителями бизнеса и деловых организаций. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 21 сентября, 15:44
Фоторепортеры ТАСС расскажут об одном дне из жизни РоссииНовости агентства 21 сентября, 15:44
Уголовное дело в отношении экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова. ДосьеБиографии и справки 21 сентября, 15:34
Ячменев покинул пост ассистента главного тренера ХК "Трактор"Спорт 21 сентября, 15:34
В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человекаПроисшествия 21 сентября, 15:31
Призовой фонд Кубка Александра Гомельского по баскетболу составит €50 тыс.Спорт 21 сентября, 15:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение, которое позволит гражданам быстро находить избирательные участки, планируется создать к предстоящим президентским выборам.
Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на международной конференции "Современные избирательные тенденции в многополярном мире", которая в четверг открылась в Москве.
"Мы на предстоящих выборах будем готовить мобильное приложение, чтобы каждый человек и наблюдатель мог сканировать протоколы, но еще будет приложение, чтобы человек легко мог найти свой участок", - сказала Памфилова.
Ранее в ЦИК сообщили, что выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 года.