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Мобильное приложение для поиска избирательных участков создадут к президентским выборам

Политика
21 сентября, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, программа также позволит каждому сканировать протоколы

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение, которое позволит гражданам быстро находить избирательные участки, планируется создать к предстоящим президентским выборам.

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Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на международной конференции "Современные избирательные тенденции в многополярном мире", которая в четверг открылась в Москве.

"Мы на предстоящих выборах будем готовить мобильное приложение, чтобы каждый человек и наблюдатель мог сканировать протоколы, но еще будет приложение, чтобы человек легко мог найти свой участок", - сказала Памфилова.

Ранее в ЦИК сообщили, что выборы президента РФ должны состояться 18 марта 2018 года.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
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