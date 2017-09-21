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ЦИК постановил отменить решение ТИК Чехова об отзыве мандата у депутата-"яблочника"

Политика
21 сентября, 14:46 UTC+3

ТИК ранее лишил Николая Дижура мандата, из-за того что тот не предоставил вовремя приказ об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ признал необоснованным решение территориальной избирательной комиссии (ТИК) Чеховского района Московской области о лишении мандата муниципального депутата Николая Дижура ("Яблоко"). Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте ЦИК РФ.

По данным ЦИК, Дижур 19 сентября был лишен мандата, так как не успел предоставить в установленный срок в территориальную избирательную комиссию копию приказа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата. В свою очередь в ЦИК посчитали, что Дижур выполнил данное требования закона в срок.

"Учитывая, что иных оснований для исключения кандидата Дижура из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва у ТИК Чеховского района не имелось, решения ТИК Чеховского района от 19 сентября не основаны на законе и подлежат отмене", - отмечается в сообщении.

Как уточняется в материале ЦИК, до момента избрания в Совет депутатов Чехова Дижур являлся депутатом Совета Серпуховского района. Уведомление об избрании в качестве депутата он получил 13 сентября. После этого в пятидневный срок он должен был подать уведомление о сложении полномочий депутата Совета Серпуховского района, поскольку закон не позволяет быть депутатом двух советов одновременно.

Дижур подал необходимые документы 18 сентября, однако ТИК посчитал, что срок, установленный законом, пропущен. Вместе с тем юристы ЦИК установили, что срок подачи уведомления истекает 18 сентября и что Дижур выполнил требования закона.

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