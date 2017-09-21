На пост мэра Симферополя будут претендовать крымский журналист и депутат Госсовета

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Крымский журналист, директор информационного агентства "Крыминформ" Максим Николаенко и председатель комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игорь Лукашев будут претендовать на пост главы администрации Симферополя.

Об этом сообщил в четверг председатель конкурсной комиссии, вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

"Кандидатуры Максима Николаенко и Игоря Лукашева будут поданы конкурсной комиссией на рассмотрение сессии городского совета Симферополя. Уверены, что в ближайшее время депутаты определят главу городской администрации", - сообщил он по итогам заседания конкурсной комиссии.

На пост главы администрации крымской столицы претендовало девять кандидатов, которые проходили индивидуальные собеседования на заседании конкурсной комиссии, проходившем в городском совете Симферополя. Заседание транслировалось в прямом эфире государственной телерадиокомпании "Крым".

Сессия городского совета Симферополя назначена на 22 сентября 2017 года.

Должность главы городской администрации стала вакантной после отставки 29 августа 2017 года главы администрации Геннадия Бахарева. Он руководил Симферополем с 2014 года и ушел в отставку по состоянию здоровья.