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Глава Марий Эл назначил сенатором от республики Константина Косачева

Политика
21 сентября, 14:57 UTC+3 ТАСС ТАСС 21, сентября. /ТАСС

Соответствующий указ Александр Евстифеев подписал во время церемонии вступления в должность

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ТАСС, 21 сентября. /ТАСС/. Избранный глава Марий Эл Александр Евстифеев наделил Константина Косачева полномочиями члена Совета Федерации от республики. Соответствующий указ он подписал во время церемонии вступления в должность, которая прошла 21 сентября в Йошкар- Оле.

"Наделить с 21 сентября 2017 года Константина Косачева полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл на срок исполнения мною полномочий губернатора Марий Эл", - говорится в тексте указа (есть в распоряжении ТАСС). Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Евстифеев в качестве кандидата на пост главы Марий Эл представил в местный ЦИК кандидатуры для наделения полномочиями члена Совфеда. Среди них были Валериан Егоров - главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл, Сергей Казанков - действующий депутат Госдумы, а также Константин Косачев - член Совета Федерации от Республики Марий Эл.

По данным ЦИК, Евстифеев на досрочных выборах главы Марий Эл получил 208,855 тыс. голосов избирателей, что составляет 88,27% от числа принявших участие в голосовании. Явка составила 43,62%. Всего на должность главы республики, включая Евстифеева, претендовали 4 кандидата.

В единый день голосования в республике прошли досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного собрания Марий Эл шестого созыва по двум одномандатным избирательным округам - Козьмодемьянскому и Волжскому.

Бывший председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев был назначен врио главы республики после отставки бывшего руководителя региона Леонида Маркелова в апреле 2017 года. Позднее Маркелов был задержан. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило ему обвинение в получении взятки.

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Персоны
Косачев, Константин Иосифович Евстифеев, Александр Александрович
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