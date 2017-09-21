Рогозин пригласил вице-президента Совета министров Кубы посетить Крым

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин пригласил вице-президента Совета министров Кубы Рикардо Кабрисаса посетить Крым. Свое предложение он озвучил на заседании Российско-Кубинской межправкомиссии в широком составе.

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"Хотел бы передать вам приглашение главы республики Крым посетить полуостров, - сказал Рогозин. - Мы с Раулем Кастро говорили о том, что можно одно из мероприятий нашего сотрудничества провести именно в Крыму, посмотреть на те возможности, которые предоставляет сегодня экономика Крыма".

Вице-премьер такж отметил, что делегация российских предприятий планирует участвовать в Международной Гаванской ярмарке 30 октября - 3 ноября 2017 года. По мнению Рогозина, Россия и Куба проводят достаточно много совместных мероприятий, на площадке которых бизнес двух стран может выстраивать прямые связи. "Хотел бы подчеркнуть, что мы видим значительный потенциал дальнейшего укрепления сотрудничества по широкому кругу новых направлений. Это - необходимое условие для наращивания российско-кубинского товарооборота, инвестиций в интересах социально-экономического развития наших стран, повышения качества жизни наших народов", - заключил Рогозин, призвав участников межправкомиссии переходить "от партнерства к созданию совместных инициатив, совместных предприятий".