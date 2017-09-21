"Яблоко" определит кандидата на пост мэра Москвы на праймериз

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель федерального политкомитета и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский сообщил, что кандидат на пост мэра Москвы будет определен в результате праймериз.

"Мы намерены провести праймериз, может быть, это впервые будут успешные праймериз", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Явлинйский отметил, что кроме ранее заявивших о желании участвовать в выборах мэра Москвы экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и лидера московского отделения партии Сергея Митрохина есть и другие кандидаты.

Праймериз, по словам Явлинского, будут проходить в форме дебатов. "Мы проведем дебаты настоящие, большие. Я думаю, что они будут [проходить] в несколько туров, на которых будут обсуждаться проблемы города Москвы, проблемы политики в городе Москве, проблемы будущего, миссии города Москвы, чего никто никогда не делал, ко всему относятся, как к хозяйственному вопросу", - пояснил он.

Явлинский указал, что оценку тому, кто в победил в праймериз, "будут давать члены партии, журналисты, экспертное сообщество".

На муниципальных выборах в Москве 10 сентября "Яблоко" получило более 170 мандатов, но этого недостаточно для преодоления муниципального фильтра для регистрации кандидата в мэры Москвы.