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Правительство Марий Эл сложило полномочия по указу главы республики

Политика
21 сентября, 15:23 UTC+3 ТАСС

В управлении уточнили, что члены правительства будут работать в прежнем составе в течение двух месяцев до формирования нового кабинета министров

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ТАСС, 21 сентября. Правительство Марий Эл в четверг сложило свои полномочия. Соответствующий документ подписан вступившим в должность главы республики Александром Евстифеевым, сообщило управление общественных связей и информации главы региона.

"Правительство Республики Марий Эл сложило свои полномочия перед вновь избранным главой Республики Марий Эл Александром Евстифеевым. Документ принят в соответствии с конституцией республики", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что члены правительства будут работать в прежнем составе в течение двух месяцев до формирования нового кабинета министров.

Евстифеев вступил в должность 21 сентября. По данным ЦИК республики, он победил на досрочных выборах 10 сентября с результатом 208 тыс. 855 голосов избирателей - 88,27% от принявших участие в голосовании избирателей. Явка составила 43,62%.

Бывший председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев был назначен врио главы республики после отставки бывшего руководителя региона Леонида Маркелова в апреле 2017 года.

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Персоны
Евстифеев, Александр Александрович
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