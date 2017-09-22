Презентация доклада о зарубежных инструментах влияния на выборы в РФ. Видеотрансляция

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ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная презентации доклада "Факты вмешательства в информационный суверенитет России перед президентскими выборами. Подготовка технологий Майдана в России".
В мероприятии принимают участие директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрий Егорченков, заместитель директора ИСИП РУДН Никита Данюк, сопредседатель движения "Антимайдан" Антон Демидов и журналист Илья Ухов.