Презентация доклада о зарубежных инструментах влияния на выборы в РФ. Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная презентации доклада "Факты вмешательства в информационный суверенитет России перед президентскими выборами. Подготовка технологий Майдана в России".

В мероприятии принимают участие директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Дмитрий Егорченков, заместитель директора ИСИП РУДН Никита Данюк, сопредседатель движения "Антимайдан" Антон Демидов и журналист Илья Ухов.