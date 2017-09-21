Валерий Радаев вступил в должность губернатора Саратовской области

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САРАТОВ, 21 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Саратовской области Валерий Радаев в четверг вступил в должность главы региона. Церемония инаугурации состоялась в здании областного правительства, передает корреспондент ТАСС.
"Вступая в должность, клянусь верно служить народу Саратовской области, соблюдать законы РФ и Саратовской области", - произнес Радаев текст присяги. Он отметил, что прямые выборы в регионе прошли впервые за 17 лет, "прямые, открытые, с рекордной явкой".
На церемонии инаугурации были зачитаны поздравления от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и др. Со вступлением в должность Радаева поздравил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич, напомнив, каких успехов удалось достичь региону за последние пять лет под его руководством.
"Доходы областного бюджета увеличились почти на 18 млрд рублей, <...> увеличился объем инвестиций в основной капитал, объем дорожного строительства вырос в два раза. <...> Я убежден, что следующая пятилетка будет еще эффективнее", - сказал он.
Радаев набрал на выборах главы Саратовской области 10 сентября более 74,62% голосов, обогнав представителя от КПРФ Ольгу Алимову, Станислава Денисенко от ЛДПР и Лидию Паринову от "Справедливой России". Он возглавляет регион с 2012 года, после отставки предыдущего губернатора Павла Ипатова.
В марте текущего года президент России Владимир Путин принял отставку Радаева по собственному желанию, назначив его врио главы области до выборов.
В единый день голосования в регионе прошли выборы главы региона и депутатов областной думы. Порядка 15% избирательных участков были оснащены КОИБами (комплексы обработки избирательных бюллетеней), таким образом, область стала лидером в ПФО по количеству электронных урн на прошедших