Явлинский объявил старт кампании за прямые выборы мэров и отмену муниципального фильтра

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель Федерального политкомитета (ФПК) партии "Яблоко" и ее основатель Григорий Явлинский сообщил о старте партийной кампании за возвращение прямых выборов мэров городов и членов Совета Федерации и отмену муниципального фильтра на губернаторских выборах.

"Мы будем вести кампанию, связанную с прямыми выборами мэров, губернаторов и членов Совета Федерации", - заявил он в четверг на пресс-конференции.

В частности, по словам Явлинского, опыт мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который не был допущен до выборов губернатора Свердловской области из-за непрохождения муниципального фильтра, убедил партию в том, что "это ключевая тема внутренней жизни страны". Глава ФПК "Яблока" уточнил, что кампания по сбору подписей за отмену муниципального фильтра "будет вестись до победы, пока не отменят".

"Вот эти "фильтры" все, вот эти издевательства над здравым смыслом, всю эту бессмыслицу - мы будем с ней бороться, убеждая людей в необходимости изменить правила, чтобы был открытый и свободный доступ к выборам", - пообещал он, добавив, что партия будет вести сбор подписей под соответствующими предложениями и намерена собрать не менее 100 тыс. "Мы не несем эти подписи куда-нибудь в администрацию [президента], мы на их основе делаем проект закона и вносим его (в региональные заксобрания - прим. ТАСС), причем все сразу наши представители в законодательных собраниях", - пояснил Явлинский.

Объявленная кампания станет фактически новым этапом кампании по выдвижению Явлинского кандидатом на пост президента РФ, выборы которого должны пройти в марте 2018 года. "Все кампании, которые мы ведем являются смыслом нашей избирательной президентской кампании", - подчеркнул он.

Лидер "Яблока" также проинформировал о сборе партией подписей за прекращение участия России в военной операции в Сирии. "Это часть моей президентской кампании", - отметил Явлинский, добавив, что дальнейший сбор подписей под этим требованием будет продолжаться в интернете.