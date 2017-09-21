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Медведев пожелал успеха Финляндии в решении вопроса двойного гражданства

Политика
21 сентября, 16:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, сентября. /ТАСС

Премьер Финляндии Юха Сипиля в свою очередь сообщил, что "вопрос судьбы института двойного гражданства сейчас находится в процессе юридического рассмотрения"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал успеха Финляндии в решении вопроса, могут ли иметь граждане Финляндии двойное гражданство.

"Что касается отношения к двойному гражданству и так называемым бипатридам, то это отношение в мире очень разное - некоторые страны признают двойное гражданство и институт бипатридов, некоторые страны категорически против. Это суверенное решение каждого государства", - сказал председатель правительства РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Юхой Сипиля.

Глава российского кабинета министров отметил, что "Финляндия сейчас определяется как раз с этим вопросом". "Пожелаем ей успеха", - сказал он.

Медведев признался, что у него нет "особой информации" по случаю, когда Россия направила вотум генконсулу Финляндии в Санкт-Петербурге по оказанию юридической помощи человеку с двойным гражданством. По его словам "речь шла о нарушении процессуальных правил, предусмотренных в нашем законодательстве". "Никаких выводов из этого специально делать не следует", - уверен Медведев.

Сипиля сообщил, что "вопрос судьбы института двойного гражданства сейчас находится в процессе юридического рассмотрения". "Этот процесс еще не окончен, так что я сейчас не стал бы давать прогнозы", - сказал премьер- министр Финляндии. Он уточнил, что двойное гражданство относится не только к финляндскому и российскому гражданствам, но и к двойному гражданству с другими, но и для представителей других стран.

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Персоны
Сипиля, Юха Медведев, Дмитрий Анатольевич
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