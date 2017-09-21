Медведев назвал отношения РФ и Финляндии уникальным примером сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Отношения России и Финляндии являются уникальными примером сотрудничества и симпатии между народами, опыт которых нужно передать следующим поколениям. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на открытии в Санкт-Петербурге XVIII Российско-финляндского культурного форума.

"За минувшие 100 лет наши страны прошли большой путь, и он не всегда был ровный: были и периоды весьма серьезных осложнений, и периоды полноценного сотрудничества. На фоне послевоенного раскола Европы и всего мира в целом это был уникальный пример, и нам бы хотелось, чтобы и дальше наши отношения строились на этих же принципах", - сказал глава российского правительства.

Медведев отметил, что РФ и Финляндия являются близкими партнерами, а народы двух стран относятся друг к другу с очень большой симпатией. Он подчеркнул, что гостеприимство и общение между людьми являются составляющими добрых отношений двух стран. "Наше общее прошлое было разным, но наши страны и народы извлекли очень важные исторические уроки. Благодаря этим урокам, несмотря на трудности текущей политической жизни, у нас все равно прочные и добрые отношения, таким опытом можно и нужно дорожить, и самое главное - передать этот опыт новым поколениям", - заключил Медведев.

Премьер-министр РФ обратил внимание также, что в России проживают представители абсолютного большинства финно-угорских народов. "Мы заботимся о сохранении их традиции, культуры и языка, и здесь в этом смысле есть возможности для совместных проектов [с Финляндией] ", - сказал Медведев.

Российский премьер пожелал участникам форума плодотворной работы и новых амбициозных проектов, а также приятного пребывания в Петербурге. "Хотя прошедшее лето нас не радовало, но сейчас мы все получаем за это компенсацию, надеюсь эта компенсация продолжится как можно дольше", - сказал Медведев.