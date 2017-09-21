Песков пообещал своевременно сообщить о сроках визита в РФ короля Саудовской Аравии

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кремль намерен сообщить о сроках визита в РФ короля Саудовской Аравии Сальмана в должное время. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"О датах визита мы сообщим своевременно", - сказал он, отвечая на просьбу уточнить, действительно ли визит состоится в первую неделю октября.

Ранее премьер-министр Ливана Саад Харири, который 13 сентября провел в Сочи переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил, что визит короля Сальмана в РФ состоится, и выразил уверенность в том, что эта поездка принесет положительные результаты для всего арабского и исламского мира.

Глава ливанского правительства, как и его покойный отец - экс-премьер Рафик Харири, тесно связан с саудовской королевской семьей и носит титул шейха.