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Песков пообещал своевременно сообщить о сроках визита в РФ короля Саудовской Аравии

Политика
21 сентября, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Ранее премьер-министр Ливана после переговоров с Путиным сообщил, что визит короля Сальмана в РФ принесет положительные результаты для всего арабского и исламского мира

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Кремль намерен сообщить о сроках визита в РФ короля Саудовской Аравии Сальмана в должное время. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"О датах визита мы сообщим своевременно", - сказал он, отвечая на просьбу уточнить, действительно ли визит состоится в первую неделю октября.

Ранее премьер-министр Ливана Саад Харири, который 13 сентября провел в Сочи переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил, что визит короля Сальмана в РФ состоится, и выразил уверенность в том, что эта поездка принесет положительные результаты для всего арабского и исламского мира.

Глава ливанского правительства, как и его покойный отец - экс-премьер Рафик Харири, тесно связан с саудовской королевской семьей и носит титул шейха.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Россия Саудовская Аравия
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