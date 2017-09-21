Глава Контрольно-счетной палаты КЧР назначен исполняющим обязанности мэра Карачаевска

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ЧЕРКЕССК, 21 сентября. /ТАСС/. Алик Динаев, возглавлявший Контрольно-счетную палату Карачаево-Черкесии (КЧР) назначен исполняющим обязанности мэра второго по величине города республики - Карачаевска. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства республики.
"Сегодня сотрудникам администрации Карачаевского городского округа представлен… исполняющий обязанности мэра Алик Динаев. Исполнять обязанности мэра он будет до назначения конкурса в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в сообщении.
Руководитель администрации главы и правительства КЧР Эльдар Салпагаров, представивший Динаева, отметил его опыт и профессионализм.
Руслан Текеев, занимавший должность мэра Карачаевского городского округа в течение последних четырех лет, перешел на другую работу, а также избран депутатом городской думы. Выборы в гордуму Карачаевска, депутаты которой изберут нового мэра, прошли 10 сентября 2017 года.