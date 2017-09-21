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Гатилов: нельзя игнорировать суверенитет государств, подвергшихся атаке ИГ

Политика
21 сентября, 17:56 дата обновления: 21 сентября, 18:33 UTC+3

Замминистра иностранных дел РФ указал, что добиться успехов в борьбе с ИГ "можно только на прочной основе международного права"

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Мировому сообществу не следует игнорировать суверенитет государств, подвергшихся нападению со стороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в четверг заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов на заседании Совета Безопасности ООН, на котором была принята резолюция в поддержку расследования преступлений ИГ в Ираке.

Гатилов указал, что добиться успехов в борьбе с ИГ "можно только на прочной основе международного права, не игнорируя суверенитет государств, подвергшихся атаке террористов, а наоборот - взаимодействуя с ними".

Он также заявил, что Москва готова к оказанию дальнейшей помощи иракским властям в борьбе против ИГ. "Мы твердо убеждены, что преступления террористов ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) не должны оставаться безнаказанными, где бы они ни совершались. Приветствуем успехи иракских вооруженных сил на направлении борьбы с ИГИЛ, в восстановлении суверенитета страны. Готовы и далее поддерживать эти усилия руководства Ирака как в политическом, так и в практическом плане", - указал Гатилов.

СБ ООН в принятой резолюции поручил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать следственную группу, которая будет помогать иракским властям расследовать злодеяния боевиков ИГ и привлекать их к судебной ответственности. Эксперты будут собирать и хранить улики, подтверждающие совершение террористами военных преступлений, геноцида и преступлений против человечности. В состав группы, создаваемой на первоначальный период в два года, войдут иракские юристы и криминалисты, а также международные эксперты. Руководить работой комиссии будет специальный советник генерального секретаря ООН.

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Генассамблея ООН - 2017 Борьба с "Исламским государством"
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