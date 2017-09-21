Россия призвала ООН отказаться от поддержки механизма по сбору доказательств в Сирии

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия призывает генсека ООН и государства-члены организации отказаться от поддержки механизма по сбору доказательств в Сирии. Об этом заявил в четверг на заседании СБ ООН заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

"Еще раз призываем генерального секретаря и государства-члены отказаться от поддержки так называемого механизма по сбору доказательств в Сирии, созданного в нарушение устава ООН", - сказал он.

Дипломат заметил, что инициаторы "нелегитимного решения Генеральной Ассамблеи" о данной структуре в Сирии "даже не сочли необходимым поговорить с Дамаском".

Так называемый Международный беспристрастный и независимый механизм для содействия проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления, совершенные в Сирии с марта 2011 года, был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи в декабре 2016 года. В соответствии с принятой ГА резолюцией, комиссии поручено собирать и анализировать доказательства правонарушений, а также готовить материалы с целью "облегчить и ускорить" проведение "непредвзятых и независимых уголовных разбирательств" в национальных, региональных или международных судах.