Рябков обсудил с послом Сирии взаимодействие в ОЗХО

Шишханов заявил о готовности продать свою долю в Бинбанке за рубльЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:26
Бинбанк стал вторым добровольцем на санацию через Фонд консолидацииЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:17
Валерий Хачатурян из ЦЭНКИ назначен директором филиала Роскосмоса на БайконуреКосмос 21 сентября, 20:11
Россия распространила в СБ ООН проект резолюции по зонам деэскалации в СирииПолитика 21 сентября, 19:53
Боксер Пакьяо может провести бой с КроуфордомСпорт 21 сентября, 19:51
Учитель: Российский оскаровский комитет справедливо выбрал "Нелюбовь"Культура 21 сентября, 19:46
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человекПроисшествия 21 сентября, 19:38
"Лаборатория Касперского": вирус для Android крадет данные карт с помощью спецфункцийЭкономика и бизнес 21 сентября, 19:31
Трамп объявил о расширении полномочий властей США по введению санкций против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 19:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом взаимодействие в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.
"В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам российско-сирийского взаимодействия в рамках ОЗХО", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Встреча состоялась по просьбе посла Сирии.