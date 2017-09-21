Рябков обсудил с послом Сирии взаимодействие в ОЗХО

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом взаимодействие в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

"В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам российско-сирийского взаимодействия в рамках ОЗХО", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Встреча состоялась по просьбе посла Сирии.