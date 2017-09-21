Международная конференция ЦИК по вопросам избирательного права может стать регулярной

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Международная конференция ЦИК РФ, посвященная вопросам международного избирательного права, может стать регулярной. Об этом заявил ТАСС в четверг член Центризбиркома Василий Лихачев после завершения международной конференции ЦИК "Современные избирательные тенденции в многополярном мире".

"Участники конференции отметили высокий уровень проведения мероприятия, и была высказана инициатива о том, что такая конференция может стать постоянной", - сказал Лихачев. Он подчеркнул, что состоявшаяся в четверг конференция "носила премьерный характер".

Лихачев напомнил, что в мероприятии приняли участие представители иностранных государств, а также международных организаций, в частности ШОС и СНГ.

Член ЦИК отметил, что будущие конференции могут быть посвящены в том числе вопросам обеспечения избирательных прав лиц с ограниченными возможностями, а также участию молодежи в избирательном процессе.