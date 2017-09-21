Заместителя главы Нижнего Новгорода отстранили от должности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, который также занимает должность главы администрации Канавинского района города, отстранили от занимаемой должности. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, глава администрации Канавинского района временно отстранен от занимаемой должности с 21 сентября 2017 года. 21 сентября 2017 года следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области вышел в суд с ходатайством об отстранении от занимаемой должности одного из обвиняемых. Ходатайство было удовлетворено судом", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено 27 июня 2017 года. Как уточнили в пресс-службе, по материалам уголовного дела в 2012 году группа лиц приобрела право на пять объектов недвижимого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Злоумышленники завладели объектами под предлогом привлечения инвестиционных средств и оказания финансовой помощи юридическому лицу в Кстовском районе Нижегородской области.

Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода подозревается в совершении уголовного преступления.

Как сообщается на сайте администрации Канавинского района Нижнего Новгорода, пост главы администрации занимает Дмитрий Шуров.