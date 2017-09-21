Заместителя главы Нижнего Новгорода отстранили от должности

Бинбанк стал вторым добровольцем на санацию через Фонд консолидацииЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:17
Валерий Хачатурян из ЦЭНКИ назначен директором филиала Роскосмоса на БайконуреКосмос 21 сентября, 20:11
Россия распространила в СБ ООН проект резолюции по зонам деэскалации в СирииПолитика 21 сентября, 19:53
Боксер Пакьяо может провести бой с КроуфордомСпорт 21 сентября, 19:51
Учитель: Российский оскаровский комитет справедливо выбрал "Нелюбовь"Культура 21 сентября, 19:46
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человекПроисшествия 21 сентября, 19:38
"Лаборатория Касперского": вирус для Android крадет данные карт с помощью спецфункцийЭкономика и бизнес 21 сентября, 19:31
Трамп объявил о расширении полномочий властей США по введению санкций против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 19:30
МИД РФ просчитывает действия на случай поставок США на Украину летального оружияПолитика 21 сентября, 19:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. Заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, который также занимает должность главы администрации Канавинского района города, отстранили от занимаемой должности. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
"Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, глава администрации Канавинского района временно отстранен от занимаемой должности с 21 сентября 2017 года. 21 сентября 2017 года следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области вышел в суд с ходатайством об отстранении от занимаемой должности одного из обвиняемых. Ходатайство было удовлетворено судом", - говорится в сообщении.
Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено 27 июня 2017 года. Как уточнили в пресс-службе, по материалам уголовного дела в 2012 году группа лиц приобрела право на пять объектов недвижимого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Злоумышленники завладели объектами под предлогом привлечения инвестиционных средств и оказания финансовой помощи юридическому лицу в Кстовском районе Нижегородской области.
Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода подозревается в совершении уголовного преступления.
Как сообщается на сайте администрации Канавинского района Нижнего Новгорода, пост главы администрации занимает Дмитрий Шуров.