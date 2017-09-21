Минюст: РФ передала Комитету министров Совета Европы все нужные данные по делу Навального

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минюст РФ считает, что решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по делу "Навальный и Офицеров против России" демонстрирует предвзятость подходов к доводам российской стороны, власти РФ предоставили исчерпывающие сведения по этому вопросу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.
Как сообщалось ранее, в четверг КМСЕ решил запросить у России дополнительную информацию по этому делу и постановил вернуться к обсуждению вопроса на своей следующей встрече в декабре.
"Минюст России считает, что секретариат КМСЕ и представители делегаций не нашли возможности внимательно изучить представленные российской стороной материалы и проанализировать все обстоятельства и меры, предпринятые уполномоченными государственными органами и национальными судебными инстанциями в рамках исполнения соответствующего постановления ЕСПЧ. Содержание и редакция итогового решения КМСЕ по делу Навального и Офицерова свидетельствуют не только о необоснованном выходе КМСЕ за пределы своей компетенции, но и демонстрируют явную политизированность и предвзятость подходов к доводам российской стороны", - говорится в сообщении.
"В целях подтверждения надлежащего выполнения РФ положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод российскими властями была представлена исчерпывающая информация о мерах, принятых по исполнению соответствующего судебного акта", - подчеркнули в Минюсте.
В ведомстве отметили, что комитет был проинформирован о выплате в полном объеме присужденной компенсации, об отмене Верховным Судом РФ вступившего в силу приговора по уголовному делу заявителей в связи с выводами ЕСПЧ, а также о проведении на национальном уровне соответствующего судебного разбирательства заново и вынесении по его итогам нового обвинительного приговора. "Однако КМСЕ посчитал, что российские власти не исполнили соответствующее постановление ЕСПЧ в полном объеме, и принял решение оставить рассматриваемые вопросы на дальнейшем контроле", - констатировали в министерстве.
В сообщении отмечается, что решение КМСЕ "не может не рассматриваться как попытка недобросовестного использования конвенционного механизма и рабочих органов Совета Европы для оказания политического давления на российские власти в предстоящий электоральный период". "Нет сомнений в том, что Конвенция о защите прав человека и правила по надзору за исполнением постановлений и условий мировых соглашений не предоставляют КМСЕ право принимать к рассмотрению и оценивать судебные акты, не являвшиеся предметом рассмотрения ЕСПЧ. Внедрение иного подхода, не имеющего ничего общего с нормами права, продемонстрированного в решении КМСЕ по делу Навального и Офицерова, влечет очевидное расхождение с устоявшейся практикой ЕСПЧ и КМСЕ", - добавили в ведомстве.