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Захарова: Вашингтон понимает, что отношения с Москвой пора выводить из кризиса

Политика
21 сентября, 21:51 UTC+3 ООН ООН 21, сентября. /ТАСС

По словам официального представителя МИД, такой позиции придерживается госсекретарь Рекс Тиллерсон

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Политики в США, в том числе госсекретарь Рекс Тиллерсон, понимают, что ситуация в отношениях Москвы и Вашингтона - аномальная, и из этого кризиса пора выходить. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Все понимают, и особенно мы это видим и слышим и от [госсекретаря США Рекса] Тиллерсона, и от многих других, и от экспертов, что нынешний уровень зашкаливающего, агрессивного нападения на Россию - это вещь абсолютно аномальная и требует какого-то завершения, и двусторонние отношения давно пора выводить из кризиса", - сказала она.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Захарова, Мария Владимировна
Страны
США Россия
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