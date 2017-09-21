Сделать миропорядок справедливым и демократическим: выступление Лаврова на ГА ООН

В Нью-Йорке продолжается общеполитическая дискуссия 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В прениях принимают участие представители всех 193 членов Организации Объединенных Наций. В третий день, 21 сентября, в штаб-квартире ООН выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В своем выступлении министр затронул широкий круг вопросов - от кризиса на Украине и ситуации вокруг Корейского полуострова до борьбы с хакерством и реформы ООН. О Североатлантическом альянсе НАТО стремится воссоздать климат холодной войны.

Запад встал на путь безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения.

Альянс отказывается следовать принципу равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ. Об Украине Украинские власти изобретают все новые уловки, чтобы "замотать" выполнение своих обязательств по минскому комплексу мер.

Россия рассчитывает на диалог по предложению о размещении охранной миссии ООН в Донбассе.

Москва надеется на конструктивное, "без игр с нулевым результатом", взаимодействие в этом вопросе с партнерами в Европе и в США. О ситуации на Корейском полуострове Россия решительно осуждает "ракетно-ядерные авантюры" Пхеньяна. Все резолюции Совбеза надо выполнять, "спору нет", подчеркнул министр.

Нагнетание военной истерии вокруг КНДР - не просто тупиковый, а губительный путь.

Все резолюции Совбеза, наряду с санкциями, содержат положения о необходимости возврата к переговорам. Россия призывает прекратить блокировать эти положения.

Альтернативы политико-дипломатическим методам урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова не существует.

Лавров призвал ответственных членов мирового сообщества поддержать российско-китайскую дорожную карту, изложенную в совместном заявлении МИД РФ и КНР от 4 июля. О соглашении по ядерной программе Ирана Односторонние санкции США в отношении Ирана ставят под угрозу реализацию соглашения по ядерной программе Тегерана.

Такие рестрикции нелегитимны и подрывают коллективный характер международных усилий.

Порочность односторонних санкционных подходов давно доказана на примере более чем полувековой американской блокады Кубы. Об идее достижения безъядерного мира Попытки поставить ядерное оружие вне закона без учета реалий современного мира отдаляют достижение цели безъядерного мира.

Россия привержена целям достижения мира, свободного от ядерного оружия.

Полная ликвидация этого вида оружия должна стать конечным результатом процесса всеобщего и полного разоружения при обеспечении равной и неделимой безопасности. О сирийском кризисе Развитие ситуации в Сирии дает повод для осторожного оптимизма. В стране завершено оформление четырех зон деэскалации.

Москва призывает срочно наладить поставки гуманитарной помощи в освобожденные районы Сирии.

Министр также отметил необходимость разминирования освобожденных территорий.

Лавров призвал США "не щадить "Джебхат ан-Нусру" (группировка запрещена в РФ).

Несмотря на то, что ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство") отступает в Сирии и Ираке, требуется немало дополнительных усилий для стабилизации региона.

Случаи применения химоружия в Сирии должны расследоваться честно и профессионально.

Попытки манипулировать Организацией по запрещению химического оружия недопустимы. О реформе ООН Россия приветствует инициированную генсеком ООН реформу антитеррористической деятельности.

Москва расценивает назначение российского представителя во главе образованного управления ООН по контртерроризму "как признание роли России в борьбе с этим злом".

С экстремизмом и терроризмом нужно бороться "только сообща, без двойных стандартов и скрытых повесток дня".

ООН должна способствовать формированию справедливого полицентричного мироустройства.

Процесс формирования такого мироустройства - объективная тенденция, к которой придется адаптироваться всем, "включая тех, кто привык вести дела в мире по-хозяйски".

"В наших общих интересах не пытаться сдерживать естественный процесс, надо сделать так, чтобы миропорядок стал справедливым и демократическим, каким его и видели отцы - основатели ООН".

Глобализация должна не антагонизировать, а играть объединительную роль. Востребованы не односторонние, а коллективные подходы.

Решение глобальных задач устойчивого развития невозможно без взаимного доверия. О заявлении Трампа в ООН Москва рассчитывает на то, что США будут придерживаться принципов соблюдения суверенитета других стран, обозначенных президентом Дональдом Трампом. О борьбе с киберпреступностью Россия предлагает уже на нынешней сессии Генассамблеи начать дискуссию по борьбе с киберпреступностью, включая хакерство.

Россия подготовила проект универсальной конвенции о противодействии преступникам в этой сфере.

Москва призывает сказать нет милитаризации информационного пространства и считает, что нельзя допустить его превращения в арену военно-политического противоборства. Об охране памятников героям Второй мировой Проблему сноса в Европе памятников героям Второй мировой войны необходимо вынести на обсуждение ООН. Россия готова представить соответствующие предложения.

Глава МИД РФ призвал не забывать об истоках ООН и решениях Нюрнбергского трибунала.

Требуются последовательные усилия, призванные поставить надежный заслон на пути неонацизма, экстремизма и ксенофобии. Другие темы Министр пригласил всех принять участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи 14-22 октября.

Международное олимпийское и в целом спортивное движение должно оставаться вне политики.