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Сделать миропорядок справедливым и демократическим: выступление Лаврова на ГА ООН

Политика
21 сентября, 23:31 UTC+3

Основные заявления главы МИД РФ - в материале ТАСС

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Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

В Нью-Йорке продолжается общеполитическая дискуссия 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В прениях принимают участие представители всех 193 членов Организации Объединенных Наций. В третий день, 21 сентября, в штаб-квартире ООН выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

В своем выступлении министр затронул широкий круг вопросов - от кризиса на Украине и ситуации вокруг Корейского полуострова до борьбы с хакерством и реформы ООН.

О Североатлантическом альянсе

  • НАТО стремится воссоздать климат холодной войны. 
  • Запад встал на путь безоглядного расширения НАТО на восток, провоцируя нестабильность на постсоветском пространстве и поощряя антироссийские настроения. 
  • Альянс отказывается следовать принципу равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ.

Об Украине

  • Украинские власти изобретают все новые уловки, чтобы "замотать" выполнение своих обязательств по минскому комплексу мер.
  • Россия рассчитывает на диалог по предложению о размещении охранной миссии ООН в Донбассе.
  • Москва надеется на конструктивное, "без игр с нулевым результатом", взаимодействие в этом вопросе с партнерами в Европе и в США.

О ситуации на Корейском полуострове

  • Россия решительно осуждает "ракетно-ядерные авантюры" Пхеньяна. Все резолюции Совбеза надо выполнять, "спору нет", подчеркнул министр.
  • Нагнетание военной истерии вокруг КНДР - не просто тупиковый, а губительный путь.
  • Все резолюции Совбеза, наряду с санкциями, содержат положения о необходимости возврата к переговорам. Россия призывает прекратить блокировать эти положения.
  • Альтернативы политико-дипломатическим методам урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова не существует.
  • Лавров призвал ответственных членов мирового сообщества поддержать российско-китайскую дорожную карту, изложенную в совместном заявлении МИД РФ и КНР от 4 июля.

О соглашении по ядерной программе Ирана

  • Односторонние санкции США в отношении Ирана ставят под угрозу реализацию соглашения по ядерной программе Тегерана.
  • Такие рестрикции нелегитимны и подрывают коллективный характер международных усилий.
  • Порочность односторонних санкционных подходов давно доказана на примере более чем полувековой американской блокады Кубы.

Об идее достижения безъядерного мира

  • Попытки поставить ядерное оружие вне закона без учета реалий современного мира отдаляют достижение цели безъядерного мира.
  • Россия привержена целям достижения мира, свободного от ядерного оружия.
  • Полная ликвидация этого вида оружия должна стать конечным результатом процесса всеобщего и полного разоружения при обеспечении равной и неделимой безопасности.

О сирийском кризисе

  • Развитие ситуации в Сирии дает повод для осторожного оптимизма. В стране завершено оформление четырех зон деэскалации.
  • Москва призывает срочно наладить поставки гуманитарной помощи в освобожденные районы Сирии.
  • Министр также отметил необходимость разминирования освобожденных территорий.
  • Лавров призвал США "не щадить "Джебхат ан-Нусру" (группировка запрещена в РФ).
  • Несмотря на то, что ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство") отступает в Сирии и Ираке, требуется немало дополнительных усилий для стабилизации региона.
  • Случаи применения химоружия в Сирии должны расследоваться честно и профессионально.
  • Попытки манипулировать Организацией по запрещению химического оружия недопустимы.

О реформе ООН

  • Россия приветствует инициированную генсеком ООН реформу антитеррористической деятельности.
  • Москва расценивает назначение российского представителя во главе образованного управления ООН по контртерроризму "как признание роли России в борьбе с этим злом".
  • С экстремизмом и терроризмом нужно бороться "только сообща, без двойных стандартов и скрытых повесток дня".
  • ООН должна способствовать формированию справедливого полицентричного мироустройства.
  • Процесс формирования такого мироустройства - объективная тенденция, к которой придется адаптироваться всем, "включая тех, кто привык вести дела в мире по-хозяйски".
  • "В наших общих интересах не пытаться сдерживать естественный процесс, надо сделать так, чтобы миропорядок стал справедливым и демократическим, каким его и видели отцы - основатели ООН".
  • Глобализация должна не антагонизировать, а играть объединительную роль. Востребованы не односторонние, а коллективные подходы.
  • Решение глобальных задач устойчивого развития невозможно без взаимного доверия.

О заявлении Трампа в ООН

  • Москва рассчитывает на то, что США будут придерживаться принципов соблюдения суверенитета других стран, обозначенных президентом Дональдом Трампом.

О борьбе с киберпреступностью

  • Россия предлагает уже на нынешней сессии Генассамблеи начать дискуссию по борьбе с киберпреступностью, включая хакерство. 
  • Россия подготовила проект универсальной конвенции о противодействии преступникам в этой сфере.
  • Москва призывает сказать нет милитаризации информационного пространства и считает, что нельзя допустить его превращения в арену военно-политического противоборства.

Об охране памятников героям Второй мировой

  • Проблему сноса в Европе памятников героям Второй мировой войны необходимо вынести на обсуждение ООН. Россия готова представить соответствующие предложения.
  • Глава МИД РФ призвал не забывать об истоках ООН и решениях Нюрнбергского трибунала.
  • Требуются последовательные усилия, призванные поставить надежный заслон на пути неонацизма, экстремизма и ксенофобии.

Другие темы

  • Министр пригласил всех принять участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в Сочи 14-22 октября.
  • Международное олимпийское и в целом спортивное движение должно оставаться вне политики.
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