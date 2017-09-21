Лавров: санкции США против Ирана ставят под угрозу ядерную сделку

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Односторонние санкции США в отношении Ирана ставят под угрозу реализацию соглашения по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"К сожалению, в арсенале ряда западных государств все чаще преобладает не дипломатия, а грубое давление. Применение односторонних санкций сверх тех, которые вводит СБ ООН, нелегитимно и подрывает коллективный характер международных усилий", - подчеркнул он.

"Сегодня все с тревогой наблюдают, как вводимые США все новые односторонние рестрикции в отношении Ирана, да еще и экстерриториального характера, ставят под угрозу реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ставшего одним из важнейших факторов региональной и международной стабильности", - сказал министр.

"Порочность односторонних санкционных подходов давно доказана на примере более чем полувековой американской блокады Кубы, за немедленную отмену которой многие десятилетия выступают практически все государства-члены ООН. Пора к ним прислушаться", - обратил внимание Лавров.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 16 января 2016 года было объявлено о начале его реализации. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.