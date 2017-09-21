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Лавров заявил, что нагнетание истерии вокруг КНДР - тупиковый и губительный путь

Политика
21 сентября, 22:19 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что Москва "решительно осуждает ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна в нарушение резолюций СБ ООН"

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Нагнетание военной истерии вокруг КНДР - не просто тупиковый, а губительный путь. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"Опасно раскручивается конфронтационная спираль вокруг КНДР. Решительно осуждаем ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна в нарушение резолюций СБ ООН, - подчеркнул министр. - Но нагнетание военной истерии - не просто тупиковый, а губительный путь".

Лавров отметил, что все резолюции Совбеза надо выполнять, "спору нет". "Но все они, наряду с санкциями, содержат положения о необходимости возврата к переговорам. Призываем прекратить блокировать эти положения", - заявил он.

"Альтернативы политико-дипломатическим методам урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова на основе диалога между всеми заинтересованными сторонами не существует, - продолжил министр. - Призываем ответственных членов мирового сообщества поддержать российско-китайскую дорожную карту, изложенную в совместном заявлении МИД РФ и КНР от 4 июля".

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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