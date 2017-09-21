РФ намерена представить предложения по охране памятников героям Второй мировой

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Проблему сноса в Европе памятников героям Второй мировой войны необходимо вынести на обсуждение ООН, Россия готова представить соответствующие предложения. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В цивилизованной Европе допускают снос памятников освободителям континента, героям Второй мировой войны, победа в которой создала фундамент Объединенных Наций, - отметил глава МИД РФ. - Считаем необходимым безотлагательно уделить этой проблеме приоритетное внимание и на Генассамблее [ООН], и в ЮНЕСКО, чтобы обеспечить необходимые правовые рамки для пресечения подобных действий. Россия имеет в виду представить соответствующие предложения".

Глава МИД РФ призвал не забывать об истоках ООН и решениях Нюрнбергского трибунала, которые "стали предостережением от забвения уроков Второй мировой войны и катастрофических последствий попыток вершить судьбы мира за счет попрания законных интересов других государств и народов". Министр обратил внимание на то, что, "разжигая ненависть и нетерпимость, террористы, экстремисты, националисты разрушают и оскверняют объекты, представляющие историческую, религиозную, культурную ценность".

"Кощунственно прикрываться заботой о свободе выражения мнений, потакая радикальным движениям, которые проповедуют неонацистскую идеологию, выступают за героизацию фашистов и их пособников, - подчеркнул Лавров. - Требуются последовательные усилия, призванные поставить надежный заслон на пути неонацизма, экстремизма и ксенофобии, укрепить межнациональное и межкультурное согласие".