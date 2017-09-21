Лавров призвал США не щадить "Джебхат ан-Нусру"

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал участников американской коалиции в Сирии бороться с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Такое заявление министр сделал в четверг, выступая на общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"Несмотря на то, что ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) отступает в Сирии и Ираке, требуется немало дополнительных усилий для стабилизации региона. - отметил он. - Напомню о необходимости борьбы не только с ИГИЛ, но и с "ан-Нусрой", которую почему-то щадят участники американской коалиции".

Ранее Лавров по итогам встречи во вторник с госсекретарем Рексом Тиллерсоном заявил, что американская сторона признала необходимость уничтожения "Джебхат ан-Нусры". "Будем надеяться, что это признание проявится в действиях "на земле", - отметил тогда Лавров.