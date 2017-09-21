Россия приветствует реформу антитеррористической деятельности ООН

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия приветствует инициированную генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем реформу антитеррористической деятельности и назначение российского представителя главой Управления ООН по контртерроризму. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Приветствуем инициированную генеральным секретарем [ООН] реформу антитеррористической деятельности системы Организации Объединенных Наций, которая была одобрена Генеральной Ассамблеей, - отметил глава МИД РФ. - Назначение российского представителя во главе образованного управления ООН по контртерроризму расцениваем как признание роли России в борьбе с этим злом и благодарим всех за поддержку".

По словам министра, непрекращающиеся кровавые теракты по всему миру "свидетельствуют об иллюзорности попыток создать отдельные островки безопасности". "С экстремизмом и терроризмом нужно бороться только сообща без двойных стандартов и скрытых повесток дня с опорой на главную ответственность государств, как и предусмотрено в Глобальной контртеррористической стратегии ООН", - подчеркнул Лавров.

"Глобализация должна играть объединительную роль"

Лавров отметил, что ООН должна строиться на демократических началах. "Процесс формирования полицентричного мироустройства - объективная тенденция, отражающая распределение глобального баланса сил, усиление фактора культурно-цивилизационной идентичности народов, - сказал он. - К этой тенденции придется адаптироваться всем, включая тех, кто привык вести дела в мире по-хозяйски".

"В наших общих интересах не пытаться сдерживать естественный процесс, надо сделать так, чтобы миропорядок стал справедливым и демократическим, каким его и видели отцы - основатели ООН, - продолжил Лавров. - Глобализация должна не антагонизировать, а играть объединительную роль, учитывать интересы всех без исключения государств, способствуя обеспечению стабильного и безопасного будущего всего человечества".

По его словам, решение глобальных задач устойчивого развития, продовольственной безопасности, народонаселения, здравоохранения "невозможно без взаимного доверия". "В числе основополагающих принципов международных отношений должно быть признание политического плюрализма, свободы выбора и верховенства права. Востребованы не односторонние, а коллективные подходы​", - подчеркнул глава МИД РФ.