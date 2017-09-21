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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает, что США будут придерживаться принципов соблюдения суверенитета других стран, обозначенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в четверг, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Отрадно, что президент США Дональд Трамп позавчера с этой трибуны однозначно заявил о важности соблюдения принципов суверенитета в международных делах, о том, что надо обеспечивать лидерство примером, не диктовать волю другим народам, о том, что страны с различными ценностями, культурным укладом и устремлениями могут не только сосуществовать, но и работать рука об руку на основе взаимоуважения", - сказал Лавров.
"Думаю, под этими словами может подписаться каждый, особенно если внешняя политика США будет осуществляться именно на такой основе", - подчеркнул российский министр.