ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает, что США будут придерживаться принципов соблюдения суверенитета других стран, обозначенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в четверг, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Отрадно, что президент США Дональд Трамп позавчера с этой трибуны однозначно заявил о важности соблюдения принципов суверенитета в международных делах, о том, что надо обеспечивать лидерство примером, не диктовать волю другим народам, о том, что страны с различными ценностями, культурным укладом и устремлениями могут не только сосуществовать, но и работать рука об руку на основе взаимоуважения", - сказал Лавров.

"Думаю, под этими словами может подписаться каждый, особенно если внешняя политика США будет осуществляться именно на такой основе", - подчеркнул российский министр.