Слуцкий: введение новых санкций США против КНДР не решит проблему

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Новые санкции США против Пхеньяна не будут способствовать решению проблемы в ситуации вокруг КНДР и будут нести провокационный характер, заявил в четверг журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Новые санкции США в отношении КНДР однозначно носят провокационный характер. Их расширение не приблизит решения северокорейской проблемы", - подчеркнул он.

По словам главы комитета, "продолжающиеся ракетные испытания Пхеньяна как раз свидетельствует о бесполезности санкционного давления". "Необходимо искать способы, как выйти из этого замкнутого круга, чтобы, не дай Бог, не допустить военного противостояния. Иначе последствия могут обернуться катастрофой для всего человечества", - заключил Слуцкий.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что американский Минфин получил дополнительные полномочия по введению санкций в отношении КНДР. По его словам, соответствующий указ дает право применять рестрикции против любого банка, работающего с Пхеньяном.