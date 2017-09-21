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Слуцкий: введение новых санкций США против КНДР не решит проблему

Политика
21 сентября, 22:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что "продолжающиеся ракетные испытания Пхеньяна как раз свидетельствует о бесполезности санкционного давления"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Новые санкции США против Пхеньяна не будут способствовать решению проблемы в ситуации вокруг КНДР и будут нести провокационный характер, заявил в четверг журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Новые санкции США в отношении КНДР однозначно носят провокационный характер. Их расширение не приблизит решения северокорейской проблемы", - подчеркнул он.

По словам главы комитета, "продолжающиеся ракетные испытания Пхеньяна как раз свидетельствует о бесполезности санкционного давления". "Необходимо искать способы, как выйти из этого замкнутого круга, чтобы, не дай Бог, не допустить военного противостояния. Иначе последствия могут обернуться катастрофой для всего человечества", - заключил Слуцкий.

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В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что американский Минфин получил дополнительные полномочия по введению санкций в отношении КНДР. По его словам, соответствующий указ дает право применять рестрикции против любого банка, работающего с Пхеньяном.

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Персоны
Трамп, Дональд Слуцкий, Леонид Эдуардович
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Ракетные запуски в КНДР
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