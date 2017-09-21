МИД РФ: возможная ликвидация главаря ИГ не означает полной победы над группировкой

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. МИД РФ не собирается спекулировать на тему возможной гибели главаря ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади, однако считает, что его ликвидация не означает полной победы над группировкой. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг вечером на сайте издания.
"По этому вопросу (жив или мертв главарь ИГ) спекулировать не буду, рекомендую обратиться в компетентные органы, - сказал Рогачев. - Если его действительно нейтрализовали, то это крупный успех российских ВКС и России в борьбе с терроризмом".
"С другой стороны, нейтрализация главаря ИГ еще не означает полную победу [над группировкой], - продолжил дипломат. - Мы помним, как в 2011 году американцы всему миру торжественно заявили о ликвидации Усамы бен Ладена, которого сами, кстати, в свое время "вырастили".
Рогачев задался вопросом, прекратила ли после этого свое существование "Аль-Каида". "Отнюдь! Она по-прежнему активна не только в Афганистане и Пакистане, но и быстро вылезла и в Северной Африке, и на Ближнем Востоке, в том числе, повторюсь, в Сирии, и во многих других странах", - отметил он.